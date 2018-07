Mick Jagger não parece conseguir livrar-se da alcunha de "pé-frio". O vocalista dos Rolling Stones está a ser, uma vez mais, acusado de ter "provocado" a derrota da seleção inglesa no Mundial de Futebol.

Isto porque Jagger marcou presença no Estádio Luzhniki, na Rússia, para assistir ao jogo de quarta-feira. Com a vitória da Croácia sobre a Inglaterra, muitos adeptos ingleses pedem agora ao músico que comece a ficar em casa.

A "fama" de Mick Jagger já vem de longe, após ter assistido in loco ao Alemanha x Inglaterra do Mundial de 2010 (vitória da Alemanha por 4-1), e ao Alemanha x Brasil, onde torceu pela "canarinha" (vitória da Alemanha por 7-1). Na Rússia, não foi diferente: Jagger voltou a sair cabisbaixo do estádio.