Marlon Williams, que este ano lançou o aclamado “Make Way For Love”, dará três concertos em Portugal nos próximos meses.

A 15 de agosto, o músico da Nova Zelândia atua no festival Vodafone Paredes de Coura. A 16 de novembro estará no Festival para Gente Sentada, em Braga, e no dia seguinte toca no Lisboa ao Vivo.



Os bilhetes para o concerto de Marlon Williams no Lisboa ao Vivo, a 17 de novembro, já estão à venda e custam 25 euros.