A derrota por 2-1 frente à seleção da Croácia afastou a Inglaterra da final do Mundial de futebol, mas nem por isso os adeptos ingleses deixaram de apoiar a sua equipa.

Após o fim do jogo, vários dos adeptos presentes no Estádio Luzhniki, na Rússia, entoaram 'Don't Look Back In Anger', tema dos Oasis.

O momento foi captado pelas câmaras e pode ser visto aqui: