A três dias do concerto em Portugal, que ocorrerá no último dia do festival NOS Alive (sábado), os Pearl Jam continuam a surpreender em todos os palcos por onde passam. Uma das últimas paragens da digressão dos norte-americanos foi no festival Rock Werchter, na Bélgica.

A banda de Eddie Vedder dedicou uma canção a Jack White, que também atuou neste festival (voltará a fazê-lo no NOS Alive, no mesmo dia dos Pearl Jam), contou com um convidado especial - Jack Johnson - e deixou várias mensagens a Donald Trump, presidente dos EUA.

Mas não só. Os Pearl Jam interpretaram ainda um grande clássico do rock norte-americano, 'Kick Out the Jams', dos MC5, com membros atuais da histórica banda (entre eles Kim Thayil, dos Soundgarden). Veja o vídeo.

A nova digressão dos Pearl Jam tem sido marcada por várias versões de outros artistas, como Neil Young, Pink Floyd, The Who, John Lennon ou até mesmo os KISS.

Em palco, a banda tem também contado com alguns convidados de peso; Jack Johnson, como referido, cantou com os Pearl Jam na Bélgica, mas também Chad Smith e Josh Klinghoffer (Red Hot Chili Peppers) ou J Mascis (Dinosaur Jr.) já se juntaram ao grupo de Eddie Vedder. A ver vamos se há algum trunfo na manga guardado para o Passeio Marítimo de Algés.