Depois do concerto no Campo Pequeno, em Lisboa, Marilyn Manson levou a sua nova digressão até Espanha, atuando no festival Download, em Madrid.

Manson apresentou-se em palco antes dos Avenged Sevenfold, que levaram inúmeros fãs até à capital espanhola - fãs esses que, dizem os relatos, só queriam ver a banda norte-americana, e nada mais, tendo apupado o autor de "Antichrist Superstar" durante quase todo o espetáculo.

A dada altura, o Brian Warner - o 'senhor Marilyn Manson' - chamou algumas pessoas ao palco (algo que também fez em Portugal) e, ao ver que uma delas vestia uma t-shirt dos Avenged Sevenfold, mandou-a despir-se, em jeito de "retaliação", para desconforto da 'vítima'.

Veja aqui o momento: