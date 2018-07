É já esta noite que os norte-americanos Kiss se apresentarão em Portugal pela primeira vez em 35 anos, num concerto que terá lugar no Estádio Municipal de Oeiras.

A banda de Gene Simmons e Paul Stanley subirá ao palco em modo best of, interpretando temas que não só marcaram a sua carreira como a história do rock'n'roll, como 'Black Diamond' ou 'Detroit Rock City', e o hino disco-rock 'I Was Made For Lovin' You'.

A acompanhar os Kiss estarão os Megadeth, também de regresso a Portugal, para apresentar ao vivo os temas de "Dystopia", o seu último álbum, editado em 2016. No entanto, não deverão ser descurados outros temas clássicos do thrash metal, como 'Hangar 18' ou 'Symphony of Destruction'.

Os concertos dos Kiss e dos Megadeth inserem-se no evento The Legends of Rock, que também contará com os Scorpions, que atuam amanhã naquele mesmo estádio.

Os bilhetes para os concertos de hoje estão à venda em todos os locais habituais, a preços que vão dos 39 euros aos 65 euros.

Existem também pacotes VIP a 300 euros, e um pacote Meet & Greet por 850 euros.

Confira aqui os alinhamentos prováveis dos concertos de hoje:

Megadeth

Hangar 18

The Threat Is Real

The Conjuring

My Last Words

Tornado of Souls

Dystopia

Symphony of Destruction

Peace Sells



Encore

Holy Wars... The Punishment Due

Kiss

Deuce

Shout It Out Loud

War Machine

Firehouse

Shock Me

Say Yeah

I Love It Loud

Flaming Youth

Calling Dr. Love

Lick It Up

God of Thunder

I Was Made for Lovin' You

Love Gun

Black Diamond

Encore

Detroit Rock City

Rock and Roll All Nite