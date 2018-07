Eddie Vedder dedicou 'Alive', um dos temas mais emblemáticos dos Pearl Jam, a Nick Cave, na passagem da sua banda pelo festival Werchter, na Bélgica.

Os Pearl Jam atuaram no passado sábado, tal como Jack White, a quem Eddie Vedder dedicou 'Spin The Black Circle'. No domingo houve concertos de Arctic Monkeys, Nine Inch Nails e Nick Cave, que o vocalista norte-americano elogiou.



“O Nick Cave causou um impacto tão grande em mim”, disse, falando do “respeito” que sente pelo líder dos Bad Seeds, que tocariam no mesmo palco que os Pearl Jam no dia seguinte. “Que honra podermos encontrar-nos mais uma vez”, frisou, dedicando 'Alive' a Nick Cave, que há poucas semanas atuou no Porto.

Veja aqui o vídeo de 'Alive' neste festival (sem o discurso de Eddie Vedder).

Noutro momento do concerto, Eddie Vedder cantou 'Imagine', de John Lennon, com Jack Johnson, dedicando-a ao Presidente norte-americano, Donald Trump. “Ele está sempre a falar do tamanho do público [dos seus comícios], como se quisesse compensar o tamanho de outra coisa... Devíamos enviar-lhe este vídeo, para ele ver o que é uma plateia grande e em harmonia”.

Os Pearl Jam tocam no NOS Alive no próximo sábado, 14 de julho. Veja aqui o alinhamento do concerto no Werchter.



Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town

Animal

Mind Your Manners

Do the Evolution

Interstellar Overdrive (Pink Floyd)

Corduroy

Kick Out the Jams (MC5)

Even Flow

Habit

Given to Fly

Can't Deny Me

Spin the Black Circle

Why Go

Jeremy

Lukin

Porch

Imagine (John Lennon cover) (com Jack Johnson)

Once

I Believe in Miracles (Ramones)

Black

Rearviewmirror

Encore

Alive

Baba O'Riley (The Who cover)