Ao longo da história da música rock, são muitos os versos que se tornaram icónicos. Mas também há erros fatais, por parte de quem os escutou, que obtiveram esse estatuto.

É o caso de Jimi Hendrix, por exemplo; ainda hoje há quem garanta ouvir "escuse me while I kiss this guy" em vez de "excuse me while I kiss the sky", em 'Purple Haze', um dos grandes êxitos do guitarrista.

A Loudwire compilou alguns exemplos deste fabuloso mundo dos mal entendidos, num vídeo que pode ver aqui - o desafio é tentar não rir: