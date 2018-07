'Seven Nation Army' não é apenas uma das canções mais populares dos White Stripes; o seu riff é, também, instantaneamente reconhecido por membros de claques e adeptos de futebol de todo o mundo.

A sua presença nos estádios começou por se fazer ouvir em 2003, poucos meses após o seu lançamento. Tudo começou com adeptos belgas do Club Brugge, que nesse ano defrontou o AC Milan para a Liga dos Campeões.

Esses mesmos adeptos começaram por cantá-la num bar de Milão e, após terem vencido a equipa local por 1-0, levaram 'Seven Nation Army' para a Bélgica, entoando a canção sempre que o Club Brugge marcava um golo nos jogos em casa.

Três anos mais tarde, o Club Brugge defrontou a AS Roma, perdendo o jogo em casa. Os adeptos da equipa italiana começaram também a cantar 'Seven Nation Army', para "picar" os seus adversários, e levaram a canção de novo para Itália.

De lá para cá, 'Seven Nation Army' tornou-se quase omnipresente no mundo do futebol. Foi o hino não-oficial da vitória da Itália no Mundial de 2006, e foi escutada ao longo de todo o Europeu de 2008, sempre que as equipas entravam em campo.

Ao riff, sucederam-se os versos, com os adeptos de equipas de todo o mundo a fazerem as suas próprias versões.

Não é só no futebol que 'Seven Nation Army' mostra a sua força; nos Estados Unidos, também é usada por adeptos de equipas da NBA, NFL e, até, da WWE.

Uma omnipresença que não assusta o guitarrista Jack White, que se diz "orgulhoso" de uma canção sua ter chegado a tanta gente.

"A música popular moderna de todo o mundo nasce quando grupos de pessoas se juntam, e não em pequenas casas e aldeias, como no passado", explicou.

"Do que gosto mais é do facto de a grande maioria das pessoas não fazer ideia de que canção vem a melodia que estão a cantar. Quanto menos pessoas souberem, mais a canção fica enraizada na tradição popular".