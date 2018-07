A cantora brasileira Daniela Mercury, em Portugal há vários dias (cantou com Ivete Sangalo no Rock in Rio e atuou esta sexta no Casino Estoril), partilhou um vídeo gravado em Sintra no qual canta com um artista de rua.

"Ele me chamou eu fui cantar. O nome dele é Roberto Richart, ele é brasileiro e tem uma linda voz", escreveu, na legenda do vídeo. Veja aqui: