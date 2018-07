Donald Trump ofereceu a Kim Jong-Un, líder da Coreia do Norte, um "presente" especial: um CD com 'Rocket Man', canção de Elton John.

A oferta é uma referência à alcunha que Donald Trump deu a Kim Jong-Un, após mais um teste nuclear da Coreia do Norte, em 2017. Os dois presidentes encontraram-se em Singapura, no mês passado.

Segundo o jornal sul-coreano Chosun Illbo, o líder norte-coreano terá dito a Trump não conhecer a canção em questão - tendo a expressão "Rocket Man" sido tópico de conversa entre ambos.

Isso mesmo terá levado Trump a oferecer a Kim um CD assinado por si, com a canção de Elton John, por via do Secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo.

Pompeo chegou esta semana à capital norte-coreana, Pyongyang, para continuar as negociações entre os dois países.