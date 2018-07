Os Linda Martini apresentaram hoje duas canções novas.

Intitulados 'É Só Uma Canção' e 'Quase Se Fez Uma Casa', os dois temas sucedem-se no mesmo vídeo, uma produção ambiciosa, na qual os músicos portugueses aparecem a dispor elementos em palco, como quem mobila uma casa, antes de os destruírem.



Veja aqui o longo vídeo, realizado por Júlio Pereira e Leandro Scarpin.

Em breve, os Linda Martini tocarão nas festas de São Jorge (nos Açores, 13 de julho); no festival Curtas de Vila do Conde (21 de julho); no Festival da Biodiversidade (Fornos de Algodres, 22 de julho); no Gerês Rock Fest (Campo do Gerês, Terras do Douro, 28 de julho); no Carviçais Rock (Torre de Moncorvo, 10 de agosto); no Bons Sons (Cem Soldos, 12 de agosto); no Vodafone Paredes de Coura (15 de agosto); no Sol da Caparica (16 de agosto); nos Concertos da Alameda (Espinho, 17 de agosto) e no Maré de Agosto (Santa Maria, Açores, 25 de agosto).