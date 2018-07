Elvis Costello cancelou os seus próximos seis concertos na Europa na sequência de uma cirurgia para tratar um cancro “muito agressivo”.

O anúncio foi feito na página oficial do músico britânico, que explica que o tumor maligno que lhe foi retirado cirugicamente é “pequeno mas muito agressivo”.

A conselho médico, e depois de tentar continuar a tocar ao vivo, Elvis Costello decidiu cancelar os próximos concertos para poder recuperar devidamente.

Sem efeito ficam assim os seus espetáculos no Reino Unido, Croácia, Áustria, Noruega e Suécia.

"Há seis semanas o meu médico telefonou-me a dizer: devias começar a jogar na lotaria”, escreve Elvis Costello na sua página. “Raríssimas vezes ele tinha visto um tumor maligno tão pequeno e tão agressivo que poderia ser derrotado com uma só operação”.



"Tenho de agradecer aos amigos que assistiram aos meus últimos concertos, pela vossa paciência. Eu estava cheio de vontade de tocar, mas tenho de aceitar que vou demorar mais do que imaginava a recuperar".



Elvis Costello diz ainda que em outubro deverá lançar um novo disco com os Imposters e pede aos fãs que tratem bem da sua própria saúde. “Falem com o vosso médico se tiverem dúvidas e sejam rápidos a agir. Isso pode salvar-vos a vida. Acreditem em mim, é melhor que arriscar”.