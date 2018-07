O realizador de cinema e ex-Monty Python Terry Gilliam reagiu a declarações do responsável pelos programas de comédia da BBC, Shane Allen, sobre a diversidade na cadeia pública inglesa. De acordo com Allen, "se fosse agora", o icónico grupo de comédia do qual Gilliam fez parte "não seria com seis tipos brancos de Oxford", mas sim constituído por pessoas que "refletissem o mundo moderno".

A resposta de Gilliam: "Leva-me às lágrimas a ideia de que seis brancos de Oxford já não possam fazer um programa de comédia", sublinhou com desconforto. "Agora precisamos de um destes, de um daqueles, de toda a gente representada... É uma treta", afirmou num festival de cinema na República Checa, onde está a apresentar "O Homem Que Matou Dom Quixote".

O realizador deixou ainda um comentário mordaz em relação ao assunto: "Já não quero ser um homem branco, culpado de todos os males do mundo. Vou dizer ao mundo que agora sou uma lésbica negra. O meu nome é Loretta e estou na fase de transição".

Os comentários do autor de "Brazil" surgem alguns dias após os do seu ex-colega John Cleese, que no Twitter explicou ser "injusto" criticar os Monty Python por falta de diversidade. "Tínhamos três tipos vindos de escolas finas, um maricas e o Gilliam, que não sendo negro era americano. E nenhum de nós tinha escravos", escreveu.