Salvador Sobral partilhou uma nova canção, ‘Cerca del Mar’, cantada em castelhano.

Com letra e música de Leonardo Aldrey, o tema conta com Júlio Resende no piano, André Rosinha no contrabaixo, Bruno Pedroso na bateria e Ricardo Toscano no clarinete.

Veja aqui o vídeo de 'Cerca del Mar', realizado por Daniel Mota e Jenna Thiam.