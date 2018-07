O músico norte-americano Richard Swift, dono de uma carreira a solo e membro, também, de bandas como os Shins ou os Black Keys, morreu hoje em Tacoma, no estado norte-americano de Washington, noticia a pitchfork.



O cantor, compositor e produtor tinha 41 anos e tinha sido internado no mês passado, com uma doença que não foi revelada.

Na altura, foi criado um fundo para ajudar Richard Swift a fazer face às despesas médicas.

"Hoje o mundo perdeu um dos músicos mais talentosos que conheço”, escreveu Dan Auerbach no Instagram. Swift atuava ao vivo como baixista com os Black Keys e, entre 2011 e 2016, fez parte dos Shins.

Enquanto produtor, trabalhou com Foxygen, Sharon Van Etten e Damien Jurado, entre muitos outros.

Veja aqui o post de Dan Auerbach, dos Black Keys, que sobre o seu amigo escreveu também: "Agora está com a sua mãe e a sua irmã".