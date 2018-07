Morreu no passado sábado o rapper português Puto G., aos 27 anos.

O músico morreu afogado no lago Remerschen, no Luxemburgo, onde se encontrava com alguns amigos.

De origem caboverdiana, Puto G. era visto pelos fãs como "a voz do rap crioulo". Muitos deles manifestaram já o seu pesar, nas redes sociais.

Antes de se lançar no mundo da música, Puto G fez parte do elenco do filme "A Esperança Está Onde Menos Se Espera", de Joaquim Leitão, que foi filmado na Cova da Moura.

O jovem, que à altura morava nesse bairro, contracenou com nomes como Virgílio Castelo ou Ana Padrão.