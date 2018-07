O histórico guitarrista dos Smiths, Johnny Marr, é uma das primeiras confirmações do Super Bock em Stock, festival que se realiza em várias salas de Lisboa a 23 e 24 de novembro.

Pelo evento que, nos últimos anos, se chamou Vodafone Mexefest, passarão também o songwriter norte-americano Elvis Perkins; o músico e produtor londrino Charles Watson; a dupla The Harpoonist and the Axe Murderer e o português Conan Osiris.

Os bilhetes custam 40 euros até 30 de agosto, 45 euros até 22 de novembro e 50 euros nos dias do festival.

Este ano, as salas que irão acolher os concertos são o Cinema São Jorge (Sala Manoel de Oliveira e Sala Montepio), o Capitólio (Cine-Teatro, Bastidores e Terraço), o Teatro Tivoli BBVA, o Palácio Foz, a Rádio SBSR na Estação Ferroviária do Rossio | IP, a Garagem EPAL, o Coliseu dos Recreios e a Casa do Alentejo.