O elenco de "A Guerra dos Tronos" reuniu-se no passado sábado em Belfast, na Irlanda do Norte, para uma festa de despedida.

Recorde-se que a última temporada da série, a oitava no total, será transmitida em 2019, tendo as filmagens já terminado.

Nomes como Maisie Williams, Emilia Clarke ou Kit Harrington estiveram presentes na festa, que se realizou no Waterfront Hall, à beira do rio Lagan.

Emilia Clarke, que na série interpreta Daenerys Targaryen, deixou uma mensagem no Instagram onde expressa as saudades que sentirá da sua "casa longe de casa", referindo-se à Irlanda do Norte, onde a série era filmada.