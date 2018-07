Morreu o rapper canadiano Smoke Dawg, vítima de disparo de arma de fogo quando caminhava por um bairro de Toronto. Tinha 21 anos.

Smoke Dawg - nome de batismo: Jahvante Smart - foi baleado no passado sábado. Encontrava-se acompanhado de um homem e uma mulher não identificados, que também foram atingidos.

Todas as vítimas foram transportadas para o hospital, mas Smoke Dawg não conseguiu resistir aos ferimentos.

Segundo as autoridades canadianas, os suspeitos terão posteriormente fugido numa carrinha preta ou num carro branco.

O rapper era considerado um talento emergente no mundo da música, tendo colaborado com nomes como French Montana, Skepta e Drake, para quem fez as primeiras partes da digressão "Boy Meets World".

Smoke Dawg é o terceiro rapper a ser baleado e a falecer no espaço de um mês, depois de XXXTentacion e Jimmy Wopo.