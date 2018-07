Madonna viu pela televisão o jogo entre Portugal e o Uruguai, que ditou a derrota da equipa lusa e consequente eliminação do Campeonato Mundial de Futebol.

A cantora publicou, no Instagram, um vídeo onde se pode ver as suas duas filhas mais novas a festejar o golo de Pepe, equipadas a rigor com a camisola da seleção.

"Portugal perdeu. Estamos tristes" escreveu. Madonna tem acompanhado atentamente este Campeonato do Mundo, tendo assistido ao jogo entre Portugal e o Irão no Terreiro do Paço, há alguns dias.