A dada altura, o discurso de motivação "nós conseguimos se acreditarmos/é preciso primeiro amar-nos a nós próprios para poder amar os outros/a música ajuda-nos a superar todas as contrariedades/a vida é o bem mais precioso que possuímos" pode soar a banha da cobra - e, hey!, estamos a falar de um concerto pop, haverá ficção mais assumida? Mas quando se tem em cima do palco alguém como Jessie J, sorriso rasgado aparentemente franco, pose de anti-diva aparentemente sincera, olhar direto e aparentemente honesto, somos tentados a - como dizer? - aparentemente acreditar.

Entra envolvida na bandeira portuguesa, poucos momentos depois de Cavani ter mandado o grande Pepe e seus companheiros para casa, ganhando desde logo os olhos chorosos de uma plateia que, desde o primeiro momento, não deixou de estar com a artista. Quando se separa das Quinas, deixa ver um curtíssimo vestido preto brilhante e começa pelo princípio: 'Do It Like a Dude', primeiro single de um percurso que, em termos de discografia, principiou há quase dez anos. Também aqui ficamos a conhecer uma banda rock que toca soul e toca pop: baterista corpulento, baixista exibicionista (o 'slap' foi, aqui e ali, exagerado), guitarrista virtuoso e pirotécnico, duas vozes femininas de apoio para equilibrar as contas. E logo aqui se percebe que Jessica, nascida em Londres há 30 airosos anos, tem uma voz serpenteante e seguríssima que domina com facilidade e sem os artifícios de outras senhoras e senhores do mesmo mister.

Atrás de si, um coração gigante que sublinha as emoções positivas que carrega. Jessie J é uma cantora do povo que não demora a dizer que nos quer olhar nos olhos. "Estive aqui há quatro anos e foi dos melhores concertos que já dei", garante. "Adoro cantar e peço-vos que façam o que entenderem, mas se cantarem mal então cantem baixinho", graceja. Depois de uma 'Domino' roqueira, introduz 'Nobody's Perfect' e ilustra-o da maneira perfeita: fala da Seleção. É um épico que começa como balada e termina em êxtase elétrica. "Não é fácil ser-se adulto", resume, depois de um longo discurso que antecede 'Easy On Me', uma das canção de "R.O.S.E." (o seu quarto álbum, editado em maio), cantando sobre um 'beat' hip-hop, de rosa ao peito e olhos marejados.

Segue-se um mini-set acústico, só voz e guitarra, que começa com uma 'Flashlight' que é sua mas que já ouvimos hoje, neste mesmo palco, interpretada por Hailee Steinfeld (adivinhem quem ganha? Começa por J); prossegue com 'Thunder' ("ser vulnerável não faz de ti fraco, faz de ti verdadeiro", afirma); passa por 'Stand Up'; desagua em 'Who You Are', que vai do acústico ao elétrico, fazendo a ponte com a reta final do espetáculo. O público faz metade do trabalho, cantando os refrões em coro.

Aí, continuando a mostrar uma habilidade vocal irrepreensível, Jessie J surge pronta para as últimas despesas, frenética e agitada em 'Mama Knows Best', distribuindo agradecimentos na inevitável 'Price Tag', o seu maior sucesso, e despedindo-se de um concerto que teve nas mãos de início ao fim.