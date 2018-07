O Shazam, aplicação que permite identificar a canção que se está a escutar (seja num festival, em locais púlicos ou em casa), divulgou a lista das canções mais pesquisadas de 2018, até agora.

Da lista fazem parte temas de nomes como Marshmello, Camila Cabello e os Portugal. The Man. O primeiro lugar pertence a 'Perfect', de Ed Sheeran.

O cantautor britânico ocupa também a lista dos artistas mais pesquisados, à frente de J. Balvin, Drake, Dua Lipa e Kendrick Lamar.

Veja aqui a lista das canções mais pesquisadas no Shazam:

1. Ed Sheeran – 'Perfect'

2. Nicky Jam & J. Balvin – 'X'

3. Jax Jones Feat. Ina Wroldsen – 'Breathe'

4. Alice Merton – 'No Roots'

5. Marshmello & Anne-Marie – 'Friends'

6. Rudimental Feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen – 'These Days

7. Tom Walker – 'Leave A Light On'

8. Camila Cabello – 'Never Be The Same'

9. Portugal, The Man – 'Feel It Still'

10. G-Eazy & Halsey – 'Him & I'