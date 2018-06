Visualmente impressionante, portentoso a nível sonoro e autêntico festim de eletrónica hipnótica, viciosa e suculenta, o espetáculo dos Chemical Brothers no final do terceiro dia do Rock in Rio-Lisboa foi um triunfo.

Ed Simons e Tom Rowlands, rodeados de teclados e outros artefactos, posicionam-se atrás da maquinaria e carregam no botão da realidade aumentada, da expansão da mente e de outras dilatações dos sentidos. O que vemos é uma sucessão imparável de êxitos da eletrónica dançável simultânea e milagrosamente cerebral e física, tão maquinal como orgânica, e em ping-pong frenético entre aparentes contrários - música que pode ser ao mesmo tempo inteligente e agente fácil de alienação.

A acompanhar este contínuo perpétuo - os temas sucedem-se, encadeados, como que fazendo parte da mesma viagem - estão projeções desafiantes, dimensão adicional de um espetáculo que é muito mais o que 'música para a carola', ou não fossem os Chemical Brothers capazes de urdir esses improváveis puzzles irrepetíveis a que chamamos canções, verdadeiras pérolas de psicadelismo moderno.

O arranque dá-se com 'Go', um dos mais recentes (e mais certeiros) singles do duo inglês, gloriosamente cantado por Q-Tip (de A Tribe Called Quest). O minimalismo obsessivo de 'Do It Again' funde-se com 'Get Yourself High'. 'Temptation', dos New Order, é um preâmbulo par 'Star Guitar'. 'Hey Boy, Hey Girl' é eternamente triunfante na sua dimensão rave. No fim, o Bollywood de 'Galvanize' é, isso mesmo, galvanizante até mais não, e 'Block Rockin' Beats' - prima 'speedada' de 'Sabotage', dos Beastie Boys - alinhava um final quase rock que termina ostensivamente 'avariado'. Uma purga divinal.