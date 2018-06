O concerto dos Karetus, marcado para esta tarde no palco Music Valley, foi cancelada.

Segundo a organização, a banda "não se sentiu confortável com as várias possibilidades de horário debatidas", na sequência dos ajustes de horários causados pela transmissão em direto do jogo de futebol entre Portugal e Uruguai, às 19h.

Em comunicado, a organização diz lamentar a situação e avança que, no Music Valley, o DJ Diego Miranda prolongará a sua atuação, tocando das 22h30 às 00h.

Às 17h, no Music Valley, toca Carlão, e às 21h15 Blaya.