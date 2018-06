“A importância de se chamar Dave Grohl” - era este o título do artigo do jornal BLITZ, a 30 de junho de 1998, sobre o concerto dos Foo Fighters na Praça Sony, em Lisboa, oito dias antes.

Inserido no ciclo de concertos da Expo 98, o espetáculo dos norte-americanos começou ao som de 'My Hero', uma escolha que a jornalista Sónia Pereira considerou “dúbia”.



“Se os objetivos de Dave Grohl passam por libertar-se dos fantasmas do passado, começar a noite com 'My Hero'' foi uma escolha no mínimo dúbia. A canção é provavelmente a mais bonita que Dave Grohl já escreveu, e a maioria do público pareceu concordar, mas é também muito próxima do grunge de Seattle de que os Nirvana foram protagonistas, além de ser, aparentemente, dedicada a Kurt Cobain”, argumentava a jornalista.

Ao concerto de promoção do álbum “The Colour and the Shape”, lançado um ano antes, acorreram muitos fãs trajando “t-shirts não dos Foo Fighters mas dos Nirvana”, assinalava Sónia Pereira, escrevendo que a morte “recente” de Kurt Cobain (em abril de 1994) tornava impossível não pensar nos Foo Fighters como “a banda do ex-baterista dos Nirvana”.



Porém, o rescaldo de um concerto que passou por 'Monkey Wrench', 'Everlong' ou 'This Is A Call', foi positivo: “Ficou provado que os Foo Fighters são uma grande banda de rock, daquele rock que é feito de uma atitude de raiva e revolta, e de canções grandes e poderosas”, resumia o BLITZ.



Veja aqui um vídeo do concerto, no qual Dave Grohl - “descontraído, simpático, despenteado, barbudo, de pastilha elástica na boca” - e companheiros tocam 'Big Me' na Praça Sony da Expo 98.