Tem feito as primeiras partes de uma estrela maior, Katy Perry, e foi esse espetáculo breve e conciso que trouxe ao palco Mundo do Rock in Rio num último dia em que o sol reapareceu.

Hailee Steinfeld tem 21 anos que parecem 16, faz-se acompanhar de uma banda de rapazes e de um 'corpo de baile' misto. À luz do dia, o aparato cénico não é fabuloso, mas a jovem atriz, que nos últimos anos enveredou pelos afazeres musicais, sabe ocupar o seu espaço e nunca parece nervosa ou 'perdida'.

Tem o traquejo de quem foi estrela infanto-juvenil, sabe comunicar com o público muito jovem e principalmente feminino, recebendo em troca ovações frequentes e, sobretudo, refrões na ponta da língua. "Ai, ela é tão linda" é um dos comentários mais frequentes aos seus videoclips no Youtube e, nem de propósito, foi a primeira tirada que o escriba ouviu mal desceu a colina para se juntar ao público que, horas adiante, esperará ansiosamente por Katy Perry.

O 'euforiómetro' chega ao seu ponto mais alto com 'Capital Letters', simpático dance-pop de 2018, mas é com uma versão acústica de 'Flashlight', de Jessie J (outra convidada do dia), que Hailee marca pontos, vendo-se substituída na cantoria por um coro afinado.

Steinfeld é uma estrela bem comportada - nada de malandrices -, fala da grande partida de futebol que aí vem, sorri e gaba o "público espantoso', entrega-se a mais um ou dois números de pop dançável com motivos tropicais e, tão depressa como chega, parte para outra. Cumpriu o seu papel.