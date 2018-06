O líder dos Queens of the Stone Age, Josh Homme, partilhou uma carta escrita por Anthony Bourdain à sua filha, Camille, em mais uma homenagem ao chef de cozinha.

A carta foi escrita por Bourdain após um episódio do seu programa de televisão, "No Reservations", que contou com a participação da banda norte-americana.

Num dos anúncios promocionais do episódio, o chef destrói uma das guitarras de Josh Homme, atirando-a contra uma árvore - o que terá provocado a ira de Camille, filha do vocalista.

"Querida Camille, ouvi dizer que ficaste chateada comigo após teres visto o anúncio que filmei com o teu papá e os amigos dele. Viste-me a partir a guitarra dele contra uma árvore e estou certo de que isso te incomodou", começa.

"Quero que saibas que aquela não era, de facto, a guitarra do papá e que estávamos só a brincar. No mundo real, o teu papá terá ficado muito zangado se eu tivesse feito tal coisa - e como ele é um homem muito grande, suspeito que eu já não estaria aqui, a escrever esta carta".

E continua: "Quando vires o programa, espero que não haja lá nada que te incomode. Vais ver, com certeza, o quão brilhante é o papá no seu trabalho". Leia aqui a carta, na íntegra: