Foi um dos momentos mais inesperados no concerto dos Xutos - aquele em que Tim anunciou que a banda voltaria a contar com a presença de Zé Pedro no palco principal do Rock in Rio.

Nos ecrãs gigantes surgiu então a imagem de Zé Pedro, retirada dos concertos dos Xutos no Restelo em 1988. Veja na foto acima e aqui esse e outros momentos marcantes do oitavo concertos dos Xutos no Rock in Rio.