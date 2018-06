O Rock in Rio-Lisboa regressa esta sexta-feira ao Parque da Bela Vista, para a continuação daquela que será a oitava edição do festival, e tem The Killers e Katy Perry como cabeças de cartaz, respetivamente na sexta e no sábado.

O recinto abre, todos os dias, às 12h00, encerrando às 02h00 na madrugada de sábado e às 03h00 na madrugada de domingo. Os passes de fim de semana já se encontram esgotados, mas continuam à venda bilhetes diários ao preço de €69,00.

Veja aqui a previsão do tempo.

Este ano, o Parque da Bela Vista conta com cinco palcos (Palco Mundo, Music Valley, EDP Rock Street, Super Bock Digital Stage e Yorn Street Dance), um espaço que celebra a cultura pop (Pop District), uma arena de gaming (Worten Game Ring), um novo espaço de comes e bebes (Time Out Market), além dos mais de 20 espaços de restauração, e um "mini parque jurássico", entre outras atividades. Veja o mapa do recinto abaixo (siga o link para ver em tamanho maior).

Consulte também os horários de todos os concertos, sendo que os de Sábado foram atualizados de forma a ajustarem-se à transmissão em direto do jogo Portugal x Uruguai, do Mundial de Futebol, às 19h00 de sábado.

29 de junho

Palco Mundo

23h30 Chemical Brothers

21h15 The Killers

19h45 Xutos & Pontapés

18h00 James

Music Valley

12h00/18h00 Somersby Pool Party

17h00 Manel Cruz

19h00 Capitão Fausto

20h15 Revenge of the 90's

EDP Rock Street

15h15 A'mosi Just a Label

17h00 Nástio Mosquito & DZZZZ Band

19h00 Moh! Kouyaté

30 de junho

Palco Mundo

23h00 Katy Perry

21h15 Jessie J

17h45 Ivete Sangalo

16h30 Hailee Steinfeld

Music Valley

12h00/17h00 Somersby Pool Party

17h00 Carlão

21h15 Blaya

23h30 Karetus

00h30 Rich & Mendes

01h30 Vintage Culture

EDP Rock Street

15h15 Selma Uamusse

17h00 Batuk

18h15 Paulo Flores

Veja as fotos de ambiente do primeiro fim de semana:

O festival disponibiliza um serviço de bengaleiro, reforçado este ano, que estará localizado em dois locais diferentes, no exterior do recinto: um junto à bilheteira da rotunda da Bela Vista e outro na entrada norte (Avenida Gago Coutinho) - há também um bengaleiro no interior.

Há vários objetos proibidos, que não poderão entrar no Parque da Bela Vista: garrafas, latas, capacetes, armas de fogo ou outros que possam ser considerados perigosos, bem como alimentos destinados ao comércio. Também não é permitida a entrada de animais, excetuando cães-guia.

Em termos de transportes, a organização garantiu junto do Metro de Lisboa que o horário de funcionamento será alargado até às 03h00 nas quatro linhas (cerca de 40 estações abertas), partindo comboios a cada seis minutos.

Os comboios urbanos da CP serão gratuitos mediante apresentação do bilhete do Rock in Rio-Lisboa e os horários também foram alargados nas madrugadas de 30 de junho e 1 de julho: as últimas partidas serão pelas 02h40 de Lisboa Oriente, 02h47 de Roma-Areeiro com direção a Sintra (paragem em todas as estações) e 03h00 do Cais do Sodré em direção a Cascais (paragem, também, em todas as estações).

A Fertagus, com comboios entre Roma-Areeiro e Setúbal, também terá horários especiais: partidas às 01h45 no dia 30 e 01h28 no dia 29. A empresa disponibiliza estacionamento gratuito mediante apresentação do bilhete do festival.

Os barcos da Transtejo e Soflusa, com trajetos entre o Cais do Sodré e Cacilhas têm última partida às 01h40; e o Terreiro do Paço e Barreiro têm última partida às 02h00.

A Carris disponibiliza uma série de autocarros: Chelas: 755 Poço Bispo – Sete Rios; 793 Marvila – Estação Roma-Areeiro; 794 Terreiro do Paço – Estação Oriente; 32B Amendoeiras metro – Amendoeiras-metro. | Av. Almirante Gago Coutinho: 705 Estação Oriente – Estação Roma-Areeiro (dias úteis); 708 Martim Moniz – Parque das Nações Norte; 722 Praça de Londres – Portela. | Rede da Madrugada (a partir das 23h30): carreira 208 Cais do Sodré - Estação do Oriente.

Haverá também uma série de pontos espalhados pela zona metropolitana de Lisboa de onde partirão autocarros do festival (shuttle BusUp): Cascais Villa, Beloura Shopping, Oeiras Parque, Strada Outlet e Forum Montijo - partidas às 11h00, 14h00, 17h00 e 20h00; regresso às 00h30, 01h00, 02h00 e 03h00.

Quem decidir deslocar-se para o Rock in Rio-Lisboa de bicicleta, poderá deixá-la no parque disponibilizado junto ao Parque da Bela Vista.