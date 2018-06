Ed Sheeran foi esta semana alvo de um processo em tribunal que poderá levar o músico britânico a pagar 100 milhões de dólares em indemnizações.

Sheeran é acusado de ter plagiado 'Let's Get It On', clássico de Marvin Gaye, na composição de 'Thinking Out Loud', um dos seus próprios êxitos.

A empresa Structured Asset Sales, que detém um terço do copyright de 'Let's Get It On', é a autora do processo.

Esta não é a primeira vez que Sheeran é alvo destas acusações. A família de Ed Townsend, que compôs 'Let's Get It On' juntamente com Marvin Gaye, já havia processado o autor de 'Shape Of You' em 2016.

Segundo a família, Sheeran terá copiado vários elementos de 'Let's Get It On', como a melodia, a harmonia e outros componentes rítmicos.

Ouça aqui as duas canções: