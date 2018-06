Para esta sexta-feira, dia de retoma do Rock in Rio-Lisboa, o IPMA - Instituto Português do Mar a Atmosfera - prevê a ocorrência de aguaceiros para Lisboa a partir das 14h00, intensificando-se ao fim da tarde e, novamente, depois das 22h00. A temperatura deverá oscilar entre os 21º às 17h00 e os 17º às 2 da manhã.

Hoje apresentam-se no Parque da Bela Vista nomes como The Killers, Chemical Brothers, Xutos & Pontapés, James, Capitão Fausto e Manel Cruz.

A previsão para sábado não contempla ocorrência de chuva. O céu deverá, contudo, apresentar-se parcialmente nublado, com temperaturas que variam entre os 24º e os 17º. No dia de encerramento do Rock in Rio-Lisboa sobem ao palco principal Katy Perry, Jessie J, Ivete Sangalo e Hailee Steinfeld, estando também prevista a transmissão do jogo Portugal x Uruguai, partida dos Oitavos de Final do Mundial de Futebol.

