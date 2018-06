Os Taxi mudaram de nome e vão passar a assinar enquanto T4X1, anunciou a banda em comunicado oficial. Esta alteração vem no seguimento do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa que deu razão à providência cautelar interposta por antigo membros e considerou que a banda "terminou", impedindo João Grande e Rui Taborda, os dois cofundadores que ainda integram o projeto, de dar "concertos ou qualquer outro tipo de performance sob essa designação".

Tal como já tinham dito, os dois músicos "discordam plenamente" da decisão do tribunal, dizendo que "a banda , tal como se apresenta atualmente, não acabou, nem os concertos, nem as músicas, nem o lançamento de novos discos", informando agora que "o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça é um direito que os assiste".

Enquanto não recorre da decisão, a banda vê-se obrigada, então, a acatá-la, anunciado que os concertos que darão "a partir de agora" serão sob a nova designação. "Em breve anunciaremos os concertos, que nós, T4X1, vamos dar este verão", diz o grupo no comunicado.

Os Taxi juntaram-se em 1979, tendo assinado grandes êxitos da música portuguesa dos anos 80, casos de 'Chiclete', 'Rosete', 'Cairo' ou 'Fio da Navalha'. Inicialmente constituída por João Grande, Rui Taborda, Henrique Oliveira e Rodrigo Freitas, a banda "terminou" o seu percurso enquanto quarteto em 2010, tendo João Grande e Rui Taborda formado Os Porto em 2013. No ano passado, os dois músicos recuperaram os Taxi e regressaram aos palcos, tocando novos temas originais, além dos clássicos.