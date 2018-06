Estávamos já a caminho do fim quando o violinista Saul Davies, um dos membros dos James com ligações a terras lusas, verbaliza o óbvio, antecipando 'Getting Away With It (All Messed Up)': "Esta música é para toda a nossa família em Portugal". Poderia ser, na verdade, qualquer canção. Há muito que os James são cá da casa e há muito - vinte e muito anos - que dão por cá concertos de inesgotável entrega, autênticos detonadores de emoções.

Não foi fácil o arranque, às 18h00, debaixo de aguaceiros e com uma plateia não muito consentânea com a fama de Tim Booth e companhia por estes lados. Há seis anos, neste mesmo local, as condições eram outras, o público mais avantajado e a predisposição para celebrar mais pronunciada. A chuva, que regressaria várias vezes ao longo de uma hora de concerto, pode ter sido dissuasora de emoções mais visíveis, mas suspeitamos que aos James pode ter sido hoje dado o mesmo 'tratamento' que ministramos aos que nos são já demasiado próximos: tomamo-los por garantidos.

Inexcedível na simpatia, nas espasmódicas coreografias dançantes e na comunicação, Tim Booth fez também o que melhor sabe: cantar de forma tão exímia como nos discos, sem que o grão da idade - 58 anos, já agora - se faça notar. Depois de 'Hank', canção de um novo álbum que chegará em agosto ("Living in Extraordinary Times"), o alinhamento previsto foi alterado - palavras de Booth - "por causa da chuva", tendo recordado uma ocasião passada (Sudoeste?) em que as gotas de água que caíam do céu não desmotivaram a banda ("estamos habituados"). Foi com surpresa que, poucos minutos volvidos sobre o início do concerto, se ouviu 'Sit Down', o primeiro grande sucesso dos James em Portugal, trunfo habitualmente guardado para mais tarde - uma forma de Booth e comparsas dizerem a toda a gente que é para ficar. "Aos vossos amigos que chegarem mais tarde digam que já tocámos a 'Sit Down'", gracejou.

A descida de Booth ao público, onde se serpenteia com facilidade, não tardaria. 'Born of Frustration' foi inteiramente passada a cirandar nas primeiras filas - e mais além -, abraçando os que a ele se esgueiram, ficando registado em múltiplos ecrãs de smartphone, o que motivaria - mal acabada a canção - um comentário crítico já habitual entre os seus pares: "quero ver quem vocês são, não os vossos pixels".

Se em 'Heads', tema novo, há uma percussão diabólica e algo atípica no livro de estilo dos James, 'Many Faces', outra novidade, segue um manual conhecido: o da banda capaz de gerar uma empatia 'universal' com grandes refrões e mensagens 'abertas' - esta, avisou Booth, sobre os muros de Trump e o "amor universal". Sem deixar o alinhamento demasiadamente refém de canções recentes e menos conhecidas, salta-se para 'Out to Get You' (com um som de melódica a ser proeminente) com a facilidade com que os James pululam entre décadas - mesmo que em 'Come Home' se continue a identificar o indisfarçável sabor de Madchester, cena a que os James não ficaram para sempre ligados porque, ao contrário dos Stone Roses ou dos Happy Mondays, quiseram ter uma vida longa.

A reta final é a 'volta vencedora', com 'Getting Away With It (All Messed Up)' dedicada à família portuguesa (estamos certos de que não quiseram deixar ninguém de fora) e as inescapáveis 'Sometimes' e 'Laid', canções capazes de deixar um sabor doce na boca, apesar de por aqui se achar que em 2012, neste mesmo sítio, os James tiveram um público melhor. Ou sol.