O líder dos Tool e A Perfect Circle, Maynard James Keenan, foi acusado de ter violado uma jovem de apenas 17 anos.

Estas acusações foram publicadas ao início da semana no Twitter, pela alegada vítima, que recusou identificar-se.

Segundo a vítima, o caso deu-se no ano 2000 após um concerto dos A Perfect Circle, que à altura faziam as primeiras partes dos Nine Inch Nails.

A equipa dos A Perfect Circle terá recrutado a jovem após Keenan a ter observado do palco, convidando-a a ir até aos bastidores para conhecer a banda, tendo ela aceite.

A mesma jovem, que hoje diz contar quase 36 anos (os mesmos que tinha Keenan quando alegadamente a violou), explicou como o vocalista a levou para o autocarro da banda para ver "Delírio em Las Vegas", filme de Johnny Depp.

Foi nesta altura que, contou, Maynard a violou, após tirar-lhe a roupa rapidamente. "Eu estava tão paralisada que ele teve de colocar o meu corpo na posição de missionário", escreveu.

"Não houve consentimento. Eu não estava pedrada. Ele não me seduziu, ele forçou-me a ter relações, aproveitando-se do meu estado de choque. Levei anos a perceber o que aconteceu".

A história completa foi publicada no passado sábado, mas só agora o músico respondeu. "Obrigado a todos os que perceberam que estas acusações falsas só prejudicam o movimento #metoo", escreveu.

"Quem perpetuou este clickbait destrutivo devia ter vergonha. Em relação à minha resposta tardia, mas desnecessária: tinha o telemóvel desligado. Deviam experimentar".