No final do concerto dos Xutos & Pontapés no Rock in Rio, esta noite, Tim quis agradecer a Marcelo Rebelo de Sousa.

Referindo-se ao Presidente da República como "professor", o vocalista e baixista mostrou-se grato pelo apoio e motivação prestados ao longo dos últimos meses.

"Foi nosso cúmplice e instigou-nos ao longo dos últimos meses, [motivando] este tributo", revelou Tim.

