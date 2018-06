Kanye West voltou em força à música, editando cinco álbuns novos ao longo do último mês: "DAYTONA", de Pusha T, "Nasir", de Nas, "K.T.S.E.", de Teyana Taylor (todos produzidos por Kanye), "Kids See Ghosts", com Kid Cudi e "ye", o seu novo trabalho a solo.

No entanto, o rapper poderá não ficar por aqui, tendo revelado ter um plano ambicioso para o futuro: editar 52 novos álbuns ao longo de 52 semanas.

Quem o diz é Jon Caramanica, jornalista do The New York Times, a quem Kanye terá confidenciado as suas ideias.

O jornalista não explicou quando será este plano posto em prática, ou se deste grupo de álbuns constarão trabalhos a solo ou apenas discos produzidos para outros artistas.