Confetes, luz, muita luz, batidas bem vincadas, lantejoulas. Quando Shakira entra em palco e diz - ou canta... - 'Estoy Aqui' é como o Ronaldo quando acalma o estádio, depois de marcar golo, e dá aquele salto para a fotografia estudado até à exaustão. Ela está aqui, de regresso aos palcos, com todo o peso de uma carreira plena de sucessos e pautada por uma real entrega a causas nobres. Um pouco como o “nosso” Ronaldo, de facto...

A Altice Arena está cheia, embora não a rebentar pelas costuras, e há muitas famílias presentes, uma boa metade nitidamente em vésperas de arrancarem para o Algarve. Ao longe, só mesmo Shakira é visível, já que, compreensivelmente, é ela que monopoliza os dois ecrãs circulares que ladeiam a boca de cena. Mas também só ela mesmo é que importa.

Apesar disso, dá para perceber que há uma competente banda pop a secundar a estrela-loba: guitarra, bateria. baixo, teclados e vozes de apoio, figuras que se tornam mais nítidas quando os ecrãs centrais ganham vida. A escala a que estes eventos se realizam obriga boa parte das pessoas a fixarem o olhar nos ecrãs - nos gigantes do palco, ou nos de algumas polegadas dos seus telemóveis, sinal dos tempos que já é impossível evitar.

E se ainda não acreditam que o futuro destas coisas é digital, então como interpretar os apelos, nos ecrãs no palco antes do início do concerto, à partilha da experiência nas redes com o hashtag #shakiralisbon ou, melhor ainda, a que se aceda à “derradeira experiência Shakira” através de uma app para smartphone? As próximas digressões vão, certamente, ter lugar nos óculos de realidade aumentada... Escusamos de sair de casa.

“Os milagres acontecem”, garante Shakira depois de já se ter atirado a 'She Wolf' e 'Si Te Vas'. Em português, a cantora faz alusão aos problemas de saúde que lhe afetaram as cordas vocais, agradece aos fãs que identifica como “amigos” e atira-se ao alinhamento que tem vindo a apresentar nesta digressão de apoio a "El Dorado".

Os primeiros assomos 'reggaetonizados' fazem-se ouvir no tema 'Perro Fiel', impondo um balanço coletivo. A presença de Nicky Jam é virtual - nada que atrapalhe o concerto, pois claro. A sequência pelos diferentes modos prossegue com o quasi-country de 'Underneath Your Clothes' e depois pelo latin-pop de 'Mi Enamoré', temas de largo impacto que inspiram os milhares de gargantas presentes.

A primeira parte do concerto termina com uma balada à Whitesnake (com orgão à Jon Lord e tudo) e 'Chantaje', em que Shakira convida o público para um jogo de estímulo-resposta. Pelo meio, já tocou guitarra e um mini-sintetizador que parece estar em palco sobretudo para haver um pretexto para apanhar nos grandes ecrãs o ondulante perfil da estrela.

O momento por que toda a gente esperava é 'emoldurado' por um par de vídeos que servem para variar o guarda roupa. A introdução para o grande sucesso 'Whenever, Wherever' é feita com percussão exótica o suficiente para que Shakira possa mostrar a odalisca que tem em si e que lhe valeu o mega-impacto global. É estranho ver depois desse momento muitas pessoas a saírem (o concerto começou 'apenas' há uma hora), como se já tivessem visto aquilo que pretendiam...

A segunda parte do concerto traz mais uma série de temas em espanhol, incluindo o hit 'La Tortura', em que Alejandro Sanz surge em gravação. Tal como, aliás, sucede com 'Can’t Remember to Forget You«, o tema que Shakira gravou com Rihanna que, como é óbvio, também não se encontra presente... mas deu para Shakira mostrar que também sabe tratar bem uma bateria.

Antes do encore, e não estivéssemos nós em pleno Mundial, há espaço e tempo para uma secção futebolística, com os hinos 'La La La' (escrito para o Mundial do Brasil, de 2014) e o tema 'Waka Waka (This Time For Africa)' (feito para o Mundial de 2010, que decorreu na África do Sul). A participação do público é efusiva, pois claro. Mas nem os hinos da bola inspiram um voto de boa sorte para o jogo de amanhã. Talvez porque a senhora esteja a torcer por outra Seleção, a da sua Colômbia natal, que hoje também se viu apurada para os Oitavos de Final da 'Copa'.

Shakira é uma estrela pop, está aqui para entreter as pessoas, mas isso não a impede de usar um pouco da plataforma que o sucesso lhe proporcionou para entregar algumas mensagens que lhe têm, aliás, valido o aplauso de importantes organismos humanitários internacionais. O seu trabalho em prol da educação das crianças desfavorecidas em todo o mundo inspira o vídeo que é exibido antes do trio final de temas. Menos telemóveis no ar nesta parte... Mas nada, claro, que 'Hips Don’t Lie' não resolva...

É durante o 'mega hit' que garante ao mundo a honestidade das ancas que Shakira se aproxima do público, recebe o beijo de um fã, uma bandeira portuguesa de outro e flashes de quase todos. Talvez seja da emoção ou do cansaço, mas por esta altura a voz já não apresenta a mesma pujança. Shakira agradece a noite inesquecível e depois atira-se, com a ajuda do público, a 'La Bicicleta'. É altura da 'outra' metade do povo rumar ao metro. Amanhã trabalha-se e o Algarve ainda é longe...