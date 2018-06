Damon Albarn deu uma entrevista à revista francesa L'obs onde falou sobre Kanye West, tendo deixado algumas críticas ao rapper.

Questionado sobre a utilização de samples na música, em particular em "DAYTONA", álbum de Pusha T produzido por Kanye West, Albarn foi peremptório: "Eu não ‘samplo’, eu crio música. Nem me falem do Kanye West; o Kanye enganou o Paul McCartney", disse.

O líder dos Blur e dos Gorillaz falou, especificamente, do trabalho de McCartney em 'FourFiveSeconds', tema produzido por Kanye West e cantado por Rihanna.

Recentemente, Paul McCartney explicou como se desenrolou o processo de composição desse tema, dizendo que Kanye passou o tempo "a olhar para fotografias de Kim Kardashian" e que nem sequer sabia que ali estava para compor uma canção.

Para Albarn, isto não passa de "má educação" de Kanye: "Tenho um problema com esta colaboração abusiva. Estamos a falar do Paul McCartney, raios! O Kanye West só pensa nele próprio e usa outras pessoas para fazer manchetes, do género, 'o Paul McCartney colabora na minha canção'", comentou.

"Antes de [Paul McCartney] ter decidido trabalhar com o Kanye West, mandei-lhe uma mensagem a dizer 'cuidado'. Mas ele ignorou-a", continuou, rematando: "O Kanye West é uma pessoa que se alimenta de outras pessoas".