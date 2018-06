Além do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também o Primeiro-ministro, António Costa, e o Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, participarão na homenagem a Zé Pedro, durante o concerto dos Xutos & Pontapés no Rock in Rio Lisboa.

A confirmação foi dada pela organização do festival ao Sapo Mag.

Na homenagem está ainda garantida a participação do Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e de Francisco Louçã ou Catarina Martins, além de familiares e amigos de Zé Pedro, que morreu no final do ano passado, aos 61 anos.

"Vamos ter um espaço dedicado ao Zé Pedro e depois vamos ter uma surpresa final", disse Tim, vocalista dos Xutos, ao Sapo Mag.



Hoje, os Xutos tocam pelas 19h45 no Palco Mundo, depois dos James e antes de Killers e Chemical Brothers. No palco Music Valley, haverá concertos de Capitão Fausto e Manel Cruz.



Veja aqui os horários.

Palco Mundo

23h30 Chemical Brothers

21h15 The Killers

19h45 Xutos & Pontapés

18h00 James

Music Valley

12h00/18h00 Somersby Pool Party

17h00 Manel Cruz

19h00 Capitão Fausto

20h15 Revenge of the 90's

EDP Rock Street

15h15 A'mosi Just a Label

17h00 Nástio Mosquito & DZZZZ Band

19h00 Moh! Kouyaté