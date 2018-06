Dave Grohl explicou como foi trabalhar com Josh Homme, vocalista e guitarrista dos Queens of the Stone Age, num dos mais icónicos álbuns da banda, "Songs For The Deaf".

Em entrevista à Kerrang!, o líder dos Foo Fighters comparou o processo criativo de ambos a uma conversa entre dois amigos bêbados. "ele toca algo e eu respondo num estalar de dedos", disse.

"Quando fizemos o 'Songs For The Deaf', ficámos para ali sentados, a rir de forma histérica e a dizer 'isto é incrível'", revelou ainda.