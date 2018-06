“Tem 28 anos e é um clássico. A atuação de Salvador Sobral, quarta-feira, no Teatro Cervantes [Málaga] confirmou o que muitos de nós já sabíamos: que o modo de interpretação do português excede em anos-luz a regularidade anódina com que a maioria de seus pares canta. A sua magia nasce de uma mistura de normalidade, autoconfiança e um profundo sentimento que dispara para chegar ao coração do ouvinte sem esforço aparente e sem nenhum artifício”.

É com estes rasgados elogios que Jesús Sotano, do diário espanhol ‘La Opinión de Málaga’, inicia a sua reportagem do primeiro concerto da digressão de Salvador Sobral por terras de Espanha.

Perante uma sala esgotada, o cantor português apresentou aos fãs temas "entre o fado e a bossa nova", tanto de "Excuse Me", o seu álbum de estreia, como do seu próximo trabalho.

Não faltou, evidentemente, 'Amar Pelos Dois', tendo Sobral brincado com o público antes de a interpretar: "todos nós sabemos porque é que este teatro está cheio...".

A digressão espanhola de Salvador Sobral prossegue no próximo dia 5 de julho, em Barcelona, seguindo-se Valência (a 7 de Julho), Cartagena (a 26) e San Sebastián (a 28).

Pelo meio, o cantor irá apresentar-se em Cascais, no Parque Marechal Carmona, a 18 de julho, para um concerto que faz parte da programação do festival EDPCoolJazz.