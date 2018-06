Nos anos 90 tudo isto metia respeito – entenda-se: medo. Ou então éramos todos mais novos, crédulos e inexperientes. Marilyn Manson era, nesses tempos da internet incipiente e dos últimos resquícios da tradição oral, a encarnação do mal. Mas um mal tão sexy como aterrador, colorações de uma mitologia que mais não configurava do que um desdobramento de uma cimentada tradição ‘shock’ que pode ter começado em Screamin' Jay Hawkins, que ganhou contornos com Arthur Brown, carne e osso com Alice Cooper e escatologia com GG Allin – claro que se falarmos de Gwar e King Diamond estaremos sempre mais próximos, pelo menos no que ao substrato musical diz respeito.

Foi também nesses anos 90 pós-grunge que Marilyn Manson se afirmou como uma espécie de pin-up imoral da América ‘maldita’, engendrando uma manobra comum aos agentes da, digamos, transgressão na música rock ao longo dos tempos: ao pintar-se um cenário grotesco, exercita-se a crítica, aponta-se o dedo, mas também se cumpre um desígnio estético. O ‘flirt’ com a América dos ‘serial killers’, o remexer no imaginário religioso e o circo ‘gore’ eram, portanto, acessórios de um jogo duplo: Marilyn Manson queria estar de mal com Deus e com o Diabo.

Ao contrário de Kurt Cobain, herói relutante e demissionário, Warner aspirava ao trono espinhoso do rock dos anos 90. Fazia-o na condição de ‘líder de culto’, mais do que ‘artiste extraordinaire’ – a sombra do cerebral teórico Trent Reznor era tanto uma muleta como um punhal. Foi nesses preparos que Portugal o viu pela primeira vez, na edição inaugural do festival Sudoeste, há quase 21 anos. E, por essa altura, Marilyn Manson – ‘superestrela diabólica’ – cruzava públicos, como esta recordação absolutamente carinhosa pode mostrar. Depois respondeu com glam rock à tensão do fim de milénio (“Mechanical Animals”), com uma carga suplementar de negrume ao massacre de Columbine (“Holly Wood”), com um exagero grotesco à predominância do nu-metal (“The Golden Age of Grotesque”), com rock gótico ‘caseiro’ ao progressivo desmembramento da banda (“Eat Me, Drink Me”), com dois tiros no pé (“The High End of Low” e “Born Villain”) ao medo da irrelevância na viragem para a presente década. Chega a 2018 com “Heaven Upside Down”, aparente regresso às raízes – não é, decididamente, o menos inspirado dos seus últimos discos.

Numa arena esgotadíssima, surge envolvido em nevoeiro, capa vampiresca e vontade de ‘fazer miséria’. Primeiro revés: o som empastelado que ecoa do palco parece um bloco unidimensional, sem margem para que se perceba pouco mais do que a ‘coluna vertebral’ de ‘Irresponsible Hate Anthem’ e ‘Angel With Scabbed Wings’, traves-mestras de “Antichrist Superstar” (o multiplatinado álbum de 1996), recebidas por um público que pareceu sempre dar mais do que recebeu. ‘Mosh’ e ‘crowd surfing’ constante, fila da frente eminentemente feminina com várias mensagens de incentivo e amor pelo ídolo, um terreno perfeitamente macio para que Warner e companhia possam triunfar.

Desde cedo se percebe, porém, que Marilyn Manson é o ‘dono disto tudo’, especialmente na forma ditatorial com que se relaciona com o resto da banda e com os pobres e atarantados técnicos que se posicionam ao lado direito do palco (incluindo um que, escondido e de cócoras, vai acrescentando acordes de teclado ao ‘bolo final’). Em várias ocasiões, o som pouco definido é ainda mais atormentado com os hediondos soluçares de microfone, causados pelo constante arremesso dos mesmos ao chão pelo ‘frontman’. Não satisfeito, entre canções e no ‘escurinho’ do concerto, Warner esbraceja com os músicos (especialmente com o baixista Juan Alderete, a quem chega a mandar qualquer coisa à cara), vocifera para a mesa de som, parece genuinamente irritado – fará parte do ‘show’?

O início de espetáculo é, porém, forte no alinhamento: sucedem-se ‘This Is the New Shit’, ‘Disposable Teens’ e ‘mOBSCENE’. Em ‘Kill4Me’, Warner recebe em palco várias fãs para um acompanhamento lânguido (e com exibição voluntária de seios), num ‘teatro’ que parece relativamente mal ensaiado – ou improvisado – mas que pretende reproduzir a imagética sensual do videoclip protagonizado por Johnny Depp. Em ‘The Dope Show’, mais adiante, vemo-lo vestido com um fato de penas negras.

Já na reta final, algo arrastada e pontuada por pausas excessivamente grandes entre canções, ‘Sweet Dreams (Are Made of This)’ confirma-se como um dos momentos altos, com o Campo Pequeno a cantar em uníssono o coro – e, novamente, Manson a dividir o seu tempo entre o seu característico cantar áspero, em esforço, e os números dos microfones e suportes de microfones enviados para o chão e de berraria ao melhor género ‘secador de cabelo’ para os companheiros, quando as luzes baixam.

Em ‘Antichrist Superstar’ surge debruçado numa tribuna, mas por esta altura o concerto parece ter perdido uma intensidade que só regressa com ‘The Beautiful People’ – Warner de gatas, rebolando no chão, a deixar toda a festa para a plateia em êxtase. Em gestos rápidos, a estrela de 49 anos limpa a cara a uma toalha negra, que envia para a plateia, e sai. Seria um final ajustado, mas ainda havia balões negros para lançar e uma bandeira de Portugal para colocar entre os dentes em ‘Coma White’, final em descompressão de um concerto ganho à partida mas em que Marilyn Manson se contentou com o empate.