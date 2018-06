Dez dias depois da morte do rapper norte-americano XXXTentacion, foi revelado o vídeo de um dos temas do seu derradeiro álbum.

No vídeo de 'SAD!', Jahseh Onfroy, verdadeiro nome do rapper, visita o seu próprio funeral, lutando consigo mesmo, o que está a ser interpretado como uma metáfora das lutas interiores que o artista travava.

No início do vídeo, surge a indicação que foi o próprio músico a tratar da respetiva direção criativa. O teledisco contempla também várias mensagens escritas, que vão surgindo entre as imagens.

Veja aqui:

XXXTentacion foi morto a tiro no passado dia 18 de junho, ao que tudo indica na sequência de um assalto. Tinha 20 anos.