Um homem britânico morreu durante o festival Hideout, na Croácia.

Segundo a Sky News, Ugo Wilson tinha 26 anos e foi vítima de um ataque com faca. Um homem da mesma idade, esfaqueado cinco vezes no mesmo local, encontra-se em estado crítico, ao passo que uma terceira pessoa, de 21 anos, terá sofrido ferimentos mais ligeiros.

Sete pessoas já foram detidas pelo envolvimento no ataque, que começou dentro do recinto e acabou por estender-se a uma praia próxima do clube.

A organização do Hide Out Festival, que se realiza numa zona balnear muito procurada por turistas britânicos, já lamentou o sucedido e assegura estar a trabalhar de perto com as autoridades locais na investigação.