O Rock in Rio-Lisboa anunciou mais alterações aos horários das atuações de sábado no Parque da Bela Vista devido ao jogo de Portugal com o Uruguai no Mundial de Futebol. O festival vai transmitir a partida em todos os ecrãs do recinto, que encerrará portas uma hora mais tarde, às 03h00.

Depois de ontem ter comunicado as alterações, a organização anunciou hoje mais ajustes no palco Music Valley - veja os novos horários abaixo (os horários das Pool Parties mantêm-se entre as 12h00 e as 18h00 - DJ Francisco Praia toca até às 19h00).

17h00 Carlão

21h15 Blaya

23h30 Karetus

00h30 Rich & Mendes

01h30 Vintage Culture

Veja abaixo, também, os horários dos outros palcos.

Palco Mundo

16h30 Hailee Steinfeld

17h45 Ivete Sangalo

19h00 Transmissão do Portugal x Uruguai

21h15 Jessie J

23h00 Katy Perry

EDP Rock Street

15h15 Selma Uamusse

17h00 Batuk

18h15 Paulo Flores

Super Bock Digital Stage

12h50 André Cabana & Arganaça

13h10 Nuno Moura

14h05 Marco Gonçalves

14h45 Rebel Kidz Crew

15h00 Os Nova

15h45 Christian Figueiredo & Rafael Moreira

16h50 Mega Hits Lip Sync Battles

17h15 Dois Brancos e um Preto feat Lili Caneças

17h50 D4rkframe

18h15 @Cavalinho da Chuva (Salvador Martinha, César Mourão, Rui Unas & Frederico Pombares)

Pyong Lee

21h00 João Sousa e Miguel Alves

21h20 Rebel Kidz Crew

21h35 Digital Sunset com André Henriques

O Rock in Rio-Lisboa regressa ao Parque da Bela Vista amanhã, contando com concertos dos Killers e Chemical Brothers, entre outros. Os bilhetes diários para os últimos dois dias do festival estão à venda nos locais habituais, custando €69,00.