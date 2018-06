O Facebook está a preparar-se para introduzir uma nova opção, intitulada Keyword Snooze, e que promete acabar com os spoilers de filmes e séries de TV.

Esta opção permitirá que certas publicações sejam impedidas de aparecer no feed de notícias dos utilizadores, após a introdução da ou das palavras-chave que se quer 'censurar'.

Todas as publicações com a palavra-chave escolhida serão então ocultadas do feed durante 30 dias, podendo ser posteriormente re-ocultadas.

Esta opção irá ser testada ao longo desta semana, não se sabendo ainda quando estará disponível a todos os utilizadores do Facebook.