Manel Cruz revelou hoje 'Cães e Ossos', mais uma canção a incluir no seu próximo disco, cuja edição foi adiada para setembro.

Em comunicado de imprensa, o agenciamento do ex-Ornatos Violeta adianta que o disco terá, também, por título “Cães e Ossos”.



Ouça aqui o tema novo, que tem arranjos de António Serginho, Eduardo Silva, Manel Cruz e Nico Tricot.

Amanhã, dia 29 de junho, Manel Cruz toca com a sua banda no Rock in Rio Lisboa, no palco Music Valley. No dia 20 de julho, atua no festival Meo Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia.

'Cães e Ossos' segue-se a 'Ainda Não Acabei' e 'Beija-Flor' nos lançamentos de Manel Cruz nos últimos meses.