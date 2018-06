Os norte-americanos Killers sobem ao palco Mundo do Rock in Rio-Lisboa esta sexta-feira, regressando assim a Portugal cinco anos depois do último concerto em território nacional. A banda de Brandon Flowers traz consigo o mais recente álbum, "Wonderful Wonderful".

Além dos temas do disco editado no ano passado - os concertos mais recentes têm começado com 'The Man', mas passado também por 'Run for Cover', 'Tyson vs. Douglas' ou 'The Calling' -, o grupo tem tocado os maiores sucessos: 'Somebody Told Me', 'Smile Like You Mean It', 'When You Were Young', 'Human' e, claro, 'Mr. Brightside'.

Flowers e companhia têm também brindado os fãs com versões inesperadas de temas de outros artistas. Nesta digressão, já tocaram 'Wonderwall' dos Oasis, 'Romeo and Juliet' dos Dire Straits, 'American Girl' de Tom Petty, 'Don't Change' dos INXS, 'Shadowplay' dos Joy Division ou, mais recentemente, 'Whole of the Moon' dos Waterboys.

Em entrevista à BLITZ, no final do ano passado, Flowers revelou o que os fãs portugueses podem esperar deste concerto no Rock in Rio-Lisboa: "um pouco de Las Vegas. Sentimos que estamos cada vez melhores ao vivo e gosto muito disso. Espero que isso passe para o público e o contagie".

Recordando a mais recente passagem por solo nacional, quando tocaram na edição de 2013 do festival Super Bock Super Rock, e antes de atirar "espero que não tenhamos ficado demasiado tempo sei ir aí e que os fãs ainda se lembrem de nós", o músico disse: "o público adorou a 'Spaceman' e quando acabámos a canção continuaram a cantá-la. Cantaram tão alto que resolvemos tocá-la novamente. Nunca tínhamos feito isso antes. Lembro-me muito bem disso".

Os Killers sobem ao palco do Rock in Rio-Lisboa às 21h15, depois dos Xutos & Pontapés e antes dos Chemical Brothers. Os bilhetes diários para o festival estão à venda nos locais habituais, custando €69,00. Veja abaixo o alinhamento provável do concerto da banda.

The Man

Somebody Told Me

Spaceman

The Way It Was

Shot at the Night

Run for Cover

Smile Like You Mean It

For Reasons Unknown

Whole Of The Moon (versão dos Waterboys)

Tyson vs. Douglas

A Dustland Fairytale

Runaways

Read My Mind

All These Things That I've Done

When You Were Young

The Calling

Jenny Was a Friend of Mine

Human

Mr. Brightside