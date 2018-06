As autoridades brasileiras anunciaram ter identificado um corpo descoberto no mar como sendo o de Kenny Vulcan, rapper britânico que se encontrava desaparecido desde abril.

Um corpo foi encontrado a 5 de maio, ao largo da costa do Rio de Janeiro, em avançado estado de decomposição. Depois de efetuados exames de ADN, confirma-se agora que se trata do cadáver do músico.

Segundo os investigadores deste caso, o músico - que surge em videoclipes de Nicki Minaj e Sam Smith - ter-se-á suicidado atirando-se de um penhasco. Antes de desaparecer, Vulcan deixou para trás uma mochila com todos os seus pertences e apagou todas as suas contas nas redes sociais.

Segundo a sua namorada e o seu pai, Vulcan vinha lutando contra a depressão, tendo trocado Londres pelo Rio de Janeiro há algum tempo.